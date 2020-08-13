AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:58 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
Advertisements
محمد السعيد
أكد جوليام بلاج الصحفي بشبكة " بي بي سي" العالمية، أن خورخي مينديز  وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض موكله مؤخرا على إدارة نادي برشلونة، للانصمام إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال جوليان بلاج في تصريحات تلفزيونية، أن خورخي مينديز عرض على إدارة برشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الصحفي الإسباني، أن يوفنتوس يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو، بسبب الراتب المادي الضخم الذي يتقاضاه سنويا " 28" مليون يورو".

كانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى وجود مفاوضات بين باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لضم اللاعب خلال الصيف القادم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس  2019 - 2020.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برشلونة يسعى لضم نجم مانشيستر سيتي

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

صفقة القرن.. لاجازيتا: انتقال ميسي إلى إنتر ميلان ليس مستحيلا

أبرزهم رونالدو وجريزمان.. صفقات تجمدت بعد تراجع السعودية عن شراء نيوكاسل

برشلونة يرفض عرضا كبيرا لضم لاعب الفريق

رونالدو قد يذهب إلى باريس.. جولة سريعة في الصحف العالمية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: اتخانق مع إرهابي داخل السجن

48 يوما في المستشفى بحارب.. نهال نبيل تعلن شفاءها من فيروس كورونا

AdvertisementS

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

20 حالة إيجابية.. عزل المصري البورسعيدي بعد ظهور نتيجة المسحة

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة.. فيديو

الأهلي مش طرف.. المنسق العام لـ صن داونز عن أزمة نادي القرن: لماذا صمت الزمالك 19 عاما!

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها