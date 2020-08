مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة.. فيديو

وقال جوليان بلاج في تصريحات تلفزيونية، أن خورخي مينديز عرض على إدارة برشلونة لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف الصحفي الإسباني، أن يوفنتوس يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو، بسبب الراتب المادي الضخم الذي يتقاضاه سنويا " 28" مليون يورو".

كانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى وجود مفاوضات بين باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو لضم اللاعب خلال الصيف القادم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حصل مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس 2019 - 2020.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on @Cristiano Ronaldo's future.



