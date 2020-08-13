مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: اتخانق مع إرهابي داخل السجن

كشفت مصادر مطلعة، عن وفاة القيادي الإخواني عصام العريان، داخل محبسه بسجن طرة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة .

وأكدت المصادر، ان الاخواني عصام العريان توفي إثر مشادة وقعت بينه وبين أحد القيادات الارهابية داخل السجن.

وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة القيادى الإخوانى عصام العريان بالسجن المؤبد مع 10 آخرين، في قضايا ارهابية، وجاءت ابرز القضايا كالاتي

1 ـ حكم بالمؤبد بقضية اقتحام الحدود الشرقية.

2 ـ الإعدام بقضية فض اعتصام رابعة، وقام دفاعه بالطعن على الحكم، "حكم غير نهائى".

3 ـ حكم نهائى بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية.

4 ـ السجن 3 سنوات بقضية إهانة القضاء "حكم نهائى".