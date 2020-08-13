AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو سعدة: المواطن أم خيارين إما التصالح أو إزالة الوحدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:08 م
قانون التصالح في
قانون التصالح في مخالفات البناء
Advertisements
فريدة محمد
قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تطبيقات قانون التصالح فى مخالفات البناء، يهدد حقوق الملكية للمواطن المصرى.

وقال "أبو سعدة"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى المخصص لمناقشة  الأثر القانوني لقانون التصالح فى مخالفات البناء، أن المواطن الأن أمام خيارين إما تجاهل التصالح فتصبح الوحدة السكنية مهددة بالإزالة وانقطاع الخدمات عنها ،أو تحقيق إجراءات التصالح، لافتا إلى أن القانون صدر بهدف نبيل  ،وتصحيح  صورة خاطئة شاركت فيها المحليات والمواطن فى العهود السابقة.

و قال "أبو سعده" إن المواطن تائه بين المسئول عن عملية التصالح ،وهل هو المسئول عن تحمل الأمر كاملا أم الشخص  الذى اقام العقار، مشددا على أنه وفقا لجميع القوانين وبالأخص قانون العقوبات يتعين على صاحب العقار تحمل مسئولية التصالح فى المخالفة.


وأوضح: أن هناك قاعدة قانونية هامة وهى ضرورة التناسب بين الجريمة والعقوبة، بحيث تحصل الدولة على حقوقها ولكن بشكل عادل وطالب بضرورة مراجعة القانون ليحقق جدواه.

وعلق  النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة مشيرا إلى أن هناك عدد من الإشكاليات اثيرت تتضمن المسئول عن المخالفة والمغالاة والتشاركية فى قيمة العقار من قبل الأجهزة المعنية بتطبيق القانون.

وأضاف  "السجينى":النص الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء  جاء متسعا لتحقيق مبدأ العدالة ،والتشريع صادر  للمواطنين بهدف الحصول على المكتسبات ،أما توجه الدولة فى التطبيق  يحتاج أمور اخرى لضبط تحقيق النص القانونى .
 
و قال  رئيس لجنة الادارة المحلية  على أن البرلمان  سلطة تشريع ورقابة .وقال :على الحكومة أن  تراجع الأمر ،فنحن  أمام قضية رأى عام اختلط فيها الحابل بالنابل ،وحينما يصدر بيان حكومى مغلوط المفروض،هل المفترض أنى اتغاضى عنه بالسكوت وعدم الحديث ،نحن أمام واجب ولسنا  فى علاقة أسرية ، ونعمل على تحقيق مصلحة الدولة والمواطن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صاحب الشقة أم مالك العقار؟ اعرف من المسئول عن سداد مبالغ مخالفات البناء

زيادة قيمة العقار مستقبلا.. السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء هدية لإصلاح الأوضاع

خبير: لدينا 7 ملايين عقار مخالف في مصر.. وإزالة 100 متر مخالف تتكلف 50 ألف جنيه

الدولة تنتصر للمواطن فى مواجهة مافيا العقارات.. التنمية المحلية: المسئولية الجنائية فى قانون مخالفات البناء يتحملها المالك وتسهيلات واسعة للمواطنين.. عرفة: الدولة تتحمل تكلفة الإزالة بدلا من المواطن

محلية النواب: تعديل قانون المخالفات وارد من أجل مصلحة المواطن

التعديل وارد.. أحمد السجيني: قانون التصالح في مخالفات المبانى هدية للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

حارس مرمى الفريق: مش هلعب للمصري تاني حتى لو اعتزلت الكرة

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو معروض على برشلونة.. فيديو

الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون