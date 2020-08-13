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ثقافة

بدء تلقى طلبات الالتحاق بالدفعة الـ12 من برنامج بيت جميل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج "بيت جميل" الذي يشرف عليه قطاع الصندوق بالاشتراك مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للفنون التقليدية، وينفذه كمنحة لمدة عامين دراسيين للمصريين من جميع الأعمار لتعلم الحرف والفنون التقليدية، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 27 أغسطس الجاري، عن طريق سحب الاستمارة من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط أو مقر صندوق التنمية الثقافية بساحة الأوبرا.

ويدرس في البرنامج نخبة متميزة من خبراء الفنون التراثية والتصميمات من المصريين والأجانب، ويهدف لتخريج المصمم المنفذ لتلك الفنون من خلال دراسة: مهارات الرسم، المنظور والرسم الحر والدراسات اللونية، حرفة الجبس والزجاج المعشق، الخزف، حرفة أعمال الخشب القشرة، أعمال المعادن (تفريغ النحاس) وتقنياتها المختلفة ومنحه دبلومة خاصة في تعلم تلك الحرف.

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