بنك قناة السويس يشارك فى مبادرة الشمول المالي ويقدم باقة تسهيلات

يشارك بنك قناة السويس في هذه المبادرة التي تبدأ من 9 أغسطس حتى 24 أغسطس 2020، وذلك تعزيزا لأهمية تطبيق الشمول المالي وما يستهدفه من تنمية الاقتصاد القومي وتدعيم الاستقرار المالي لكل فئات المجتمع، وتأكيدا لرؤية البنك في دور الشباب والمستثمرين الصغار من خلال تقديم كل الاحتياجات المالية باعتبارهم حجر الأساس في التنمية والتطوير.
أكد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب على أهمية تقديم الدعم الكامل لتحقيق التكافل المالي لكل فئات الشعب تحت مظلة القطاع المصرفي بجذب أكبر شريحة من غير المتعاملين مع البنوك من خلال تقديم باقة من التسهيلات التي تساعد في استقطاب أكبر عدد من غير العملاء جاء على رأسها:
-فتح الحسابات سواء الجارية أو حسابات التوفير مجانًا دون أية مصاريف إدارية وبدون حد أدنى.
- الاشتراك في المحفظة الاليكترونية لبنك قناة السويس مجانا، التي تتيح استقبال وتحويل الأموال وتوفير طرق الدفع المختلفة بدون أية مصاريف وبكل سهولة وأمان.
- الحصول على بطاقات الخصم المباشر للحسابات المفتوحة مجانًا.
-الحصول على بطاقات مسبوقة الدفع (ميزة) مجانًا.
علما بأن هذه البطاقات مزودة بخاصية الـ Contactless تحمي العميل من أي تلامس وتمكنه من الشراء والدفع فقط بمجرد تمرير البطاقة على ماكينة POS.
كما أشار حسين رفاعي أن البنك لا يتوانى في مواكبة كل ما هو جديد أو متطور لتلبية احتياجات كل العملاء سواء من خلال شبكة الفروع الممتدة في كل أنحاء مصر والتي يبلغ عددها ٤٧ فرعا أو الفرع الذكي بسيتي ستارز الذي يقدم تجربة مصرفية بتكنولوجيا عالية تجذب العديد من العملاء الجدد خاصة الشباب.