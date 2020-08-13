بنك قناة السويس يشارك فى مبادرة الشمول المالي ويقدم باقة تسهيلات

-فتح الحسابات سواء الجارية أو حسابات التوفير مجانًا دون أية مصاريف إدارية وبدون حد أدنى.





- الحصول على بطاقات الخصم المباشر للحسابات المفتوحة مجانًا.





-الحصول على بطاقات مسبوقة الدفع (ميزة) مجانًا.





علما بأن هذه البطاقات مزودة بخاصية الـ Contactless تحمي العميل من أي تلامس وتمكنه من الشراء والدفع فقط بمجرد تمرير البطاقة على ماكينة POS.





كما أشار حسين رفاعي أن البنك لا يتوانى في مواكبة كل ما هو جديد أو متطور لتلبية احتياجات كل العملاء سواء من خلال شبكة الفروع الممتدة في كل أنحاء مصر والتي يبلغ عددها ٤٧ فرعا أو الفرع الذكي بسيتي ستارز الذي يقدم تجربة مصرفية بتكنولوجيا عالية تجذب العديد من العملاء الجدد خاصة الشباب.

- الاشتراك في المحفظة الاليكترونية لبنك قناة السويس مجانا، التي تتيح استقبال وتحويل الأموال وتوفير طرق الدفع المختلفة بدون أية مصاريف وبكل سهولة وأمان.