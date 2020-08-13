اجتماع بين فايلر وعبدالحفيظ في الأهلي

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، على هامش مران الفريق مساء اليوم الخميس.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الإدارية والتحضيرية الخاصة باستعدادات الفريق لمباراة الإنتاج الحربي غدًا.

وعقد السويسري رينيه فايلر، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.





شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.





وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.



