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وصلة مدح.. جاريد كوشنر: ترامب طالبنا بإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل الشرق الأوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:22 م
جاريد كوشنر وترامب
جاريد كوشنر وترامب
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أسامة علي
كشف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة واسرائيل والامارات.

وأوضح كوشنر خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الاتفاق الثلاثى، نقلته فضائية "اكسترا نيوز"، أن ترامب طلب منه إيجاد حلول غير تقليدية التي تمر بها منطقة الشرق المتوسط، معقبا الرئيس يستعمل المنطق ويعتمد عليه لتوحيد الجميع حول المصالح المشتركة،وليس التركيز على المشاكل.

وتابع كوشنر، أن المنطقة الذي يفكر به ترامب مكننا من التوصل للاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة واسرائيل والامارات، ذلك الاتفاق سيدفع عملية السلام.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، دولة الإمارات بالدولة القوية، مؤكدا أن ما قامت به أمر عظيم. 

وأعلن ترامب عن توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض خلال أسابيع. 

وأعلن الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.
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