وصلة مدح.. جاريد كوشنر: ترامب طالبنا بإيجاد حلول غير تقليدية لمشاكل الشرق الأوسط

كشف جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة واسرائيل والامارات.





وأوضح كوشنر خلال المؤتمر الصحفى لإعلان الاتفاق الثلاثى، نقلته فضائية "اكسترا نيوز"، أن ترامب طلب منه إيجاد حلول غير تقليدية التي تمر بها منطقة الشرق المتوسط، معقبا الرئيس يستعمل المنطق ويعتمد عليه لتوحيد الجميع حول المصالح المشتركة،وليس التركيز على المشاكل.





وتابع كوشنر، أن المنطقة الذي يفكر به ترامب مكننا من التوصل للاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة واسرائيل والامارات، ذلك الاتفاق سيدفع عملية السلام.



