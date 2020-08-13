لاعبو المقاصة يخضعون لمسحة كورونا جديدة قبل مباراة الزمالك

خضع لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة وأعضاء الجهازين الفني والإداري لمسحة طبية مساء اليوم، للكشف المبكر عن أي إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق قبل مباراة الزمالك المقرر اقامتها بعد غد السبت بالدوري.









وتمت عملية سحب المسحات في ملعب استاد الدفاع الجوي تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، على هامش التدريب الاساسي الذي يخوضه الفريق مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك والمقرر اقامتها في الثامنة مساء بعد غد السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 19 للدوري.









ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة بحد أقصى مساء غد الجمعة، علما بأن نتائج المسحة السابقة التي خضع لها المقاصة قبل مباراة أسوان قد أظهرت إصابة لاعبي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد بفيروس كورونا بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، ويخضع الثلاثي حاليا للعزل المنزلي لحين التعافي والتأكد من سلبية إصابتهم بالفيروس.