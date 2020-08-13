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أخبار العالم

اتفاق الإمارات وإسرائيل.. جونسون يرحب بتعليق ضم الأراضي الفلسطينية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:23 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، على الاتفاق الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل بمباشرة العلاقات الثنائية بينهما وذلك برعاية أمريكية.

وقال جونسون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قرار الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات نبأ جيد للغاية. كنت آمل بشدة ألا يتم المضي قدمًا في ضم أراضِ في الضفة الغربية".

وأكد أن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية خطوة مرحب بها على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما.

وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".

ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".

وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".

وأضاف أن وفودا من الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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