الجمهور يتفاعل مع محمد عبد الرحمن في أحدث ظهور له

شارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور يانجم" و"القلب الأبيض" و"ربنا يحفظك" و"الفنان العسلية".









وشارك محمد عبد الرحمن في بطولة مسلسل جمجوم وبم بم مع عدد من نجوم الفن.







