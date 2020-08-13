الجمهور يتفاعل مع محمد عبد الرحمن في أحدث ظهور له

شارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "منور يانجم" و"القلب الأبيض" و"ربنا يحفظك" و"الفنان العسلية".
وشارك محمد عبد الرحمن في بطولة مسلسل جمجوم وبم بم مع عدد من نجوم الفن.
محمد عبد الرحمن في حوار لـ «صدى البلد»: فكرة «جمجوم و بم بم» كانت مخاطرة.. وكورونا أثر على مشاهد التجمعات
مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة.