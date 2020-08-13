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اقتصاد

السلع التموينية تستورد 415 ألف طن قمح روسي أكتوبر المقبل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
في ضوء تعزيزها للإحتياطي الإستراتيجي من القمح  أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة  التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على ٤١٥ الف طن قمح مستورد روسي شحن من ١ إلى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠.

وفي سياق اخر يستعد فريق وزارة التموين للكرة الشاطئية 40، لخوض مباريات التصفيات لمنطقة قبلي الأسبوع المقبل بمنتجع الأسيوطي، والمؤهلة لبطولة الجمهورية للشركات 53 بورسعيد.

وسوف تقام أولى مباريات فريق وزارة التموين بمنتجع الأسيوطي، في السادسة مساء يوم السبت المقبل، أمام شبكات المنيا، ويخوض مباراته الثانية أمام هيئة السد يوم الأحد في السادسة مساء، وسوف تقام مباراته أمام غزل قنا يوم الإثنين في السادسة مساء، ويستأنف المباريات يوم الأربعاء بمواجهة نقل كهرباء أسوان في الخامسة مساء، ويختتم مباريات الأسبوع بلقاء سكر الحوامدية في الرابعة عصر الخميس المقبل.

وتضم منطقة قبلي 6 فرق هي: وزارة التموين، سكر الحوامدية، غزل قنا، نقل كهرباء أسوان، هيئة السد، شبكات المنيا.

وسوف تقام المباريات على ثلاثة أشواط، مدة كل شوط 10 دقائق، بينهم دقيقة راحة، ومن المقرر أن يصعد الأول والثاني والثالث لبطولة الجمهورية للشركات 53.

من جانبه قال المستشار سامي مختار يوسف رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، ووكيل الوزارة للشؤون القانونية إن "فريقي الكرة الشاطئية وكرة القدم الخماسية بالوزارة أقاما معسكرًا تدريبيًا، تحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك عقب انتهاء فترة توقف النشاط الرياضي نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا، وما تبعه من إجراءات احترازية من قبل مجلس الوزراء للحد من تفشي الوباء".

وأضاف أنه "أقيمت العديد من المباريات الودية مع فرق الشركات والوزارات استعدادًا لتصفيات بطولة الجمهورية للشركات المؤهلة لنهائيات بطولة الجمهورية 53، والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل بمدينة بورسعيد".
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