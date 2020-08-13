محافظ دمياط تعلن سير العمل بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.





وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.





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كما أكدت على ضرورة سداد نسبة ال٢٥٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.





وأشارت المحافظ إلى إنتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.





فيما وقد ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.