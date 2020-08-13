AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تعلن سير العمل بالمراكز التكنولوجية الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:40 م
محافظ دمياط تعلن
محافظ دمياط تعلن سير العمل بالمراكز التكنولوجية
Advertisements
زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وذلك وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠.

كما أكدت على ضرورة  سداد نسبة ال٢٥٪ رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث أن آخر موعد لسدادها يوم السبت الموافق ١٥ أغسطس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت المحافظ إلى إنتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون.

فيما وقد ناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقبال طلبات تصالح في مخالفات بناء بالمراكز التكنولوجية في العطلات بأسيوط

بالمراكز التكنولوجية.. محافظ المنيا: استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمرة

استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بالعدوة

خلال إجازة عيد الأضحى.. استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأسيوط

محافظ أسيوط: المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العيد

للتصالح في مخالفات البناء.. إقبال كبير على المراكز التكنولوجية بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

السلام يصنعه الشجعان.. أول تعليق لـ حاكم دبي على اتفاق الإمارات وإسرائيل

علي جمعة: 6 كلمات فيها مفاتيح التوكل على الله

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

الذهب يتأرجح .. ارتفاع المعدن الأصفر 8 جنيهات

قصف جبهة من أحمد فهمي بعد انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر