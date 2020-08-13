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رياضة

المقاولون يرفض وصافة الدوري ويتعادل مع سموحة 1-1

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:42 م
المقاولون العرب وسموحة
المقاولون العرب وسموحة
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محمد رشاد
تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مع سموحة بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 19 في بطولة الدوري المصري الممتاز .على استاد الإسكندرية

سموحة تقدم في الشوط الثاني بالدقيقة 73 عن طريق لاعب الاهلي المعار صلاح محسن، قبل أن يتعادل التونسي سيف الجزيري في الدقيقة 84.

التعادل منع المقاولون العرب من القفز للمركز الثاني، ورفع رصيده إلى 34 نقطة فقط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الثالث الذي لعب مباراة أقل لكنه سيخصم منه 3 نقاط بنهاية الموسم، ونقطة عن بيراميدز الثاني الذي لعب 19 مباراة.

وارتفع رصيد سموحة إلى 26 نقطة جمعها من 19 مباراة ليستقر في المركز السادس بفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الخامس.


سجل المقاولون العرب هدفًا في الدقيقة 35 عن طريق شكري نجيب لكن تقنية الفيديو أكدت ارتكاب مخالفة قبل وصول الكرة لصاحب الهدف ليتمو الإلغاء ويعود التعادل السلبي.

وفي الدقيقة 73 مرر ناصر ماهر الكرة إلى زميله صلاح محسن القادم معه من الأهلي على سبيل الإعارة ليسدد الأخير كرة أرضية ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى الشباك.

.واحتسب الحكم ضربة جزاء للمقاولون العرب بعد الرجوع لتقنية الفيديو في الدقيقة 84 ليتصدى اللاعب سيف الجزيري للتنفيذ ويتعادل للضيوف
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