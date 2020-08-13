الخطيب يطمئن على رجال طائرة الأهلي أمام بتروجت

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على حضور جزء من مباراة «رجال طائرة الأهلي» وبتروجت الودية، التي أقيمت مساء اليوم بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية.









وحرص الخطيب على عقد جلسة سريعة مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المباراة، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد لحصد كافة الألقاب، وفي الوقت نفسه التحلي بأخلاق ومبادئ القلعة الحمراء.









كما حرص أثناء جولته على حضور جزء من تدريبات «سيدات طائرة الأهلي»، والاطمئنان على حالة الفريق قبل عودة المنافسات.







