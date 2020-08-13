مستشار العاهل البحريني: نحيي الإمارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط

وجه مستشار العاهل البحريني للشؤون الدبلوماسية والسياسية خالد بن أحمد آل خليفة، التحية للإمارات عقب اتفاق السلام الذي توصلت إليه مع إسرائيل.





وقال خالد بن أحمد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": " نحيي الامارات على موقفها الحافظ للحقوق دون تفريط، وخطوتها الجادة تجاه إحلال السلام ووضع أسس الازدهار المشترك لشعوب المنطقة".





وتوصلت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الخميس، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.





وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".





ووصف البيان الاتفاق بأنه "اختراق دبلوماسي تاريخي"، وأكد أنه سيسهم في "تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو دليل على نجاح الدبلوماسية الجريئة ورؤية القادة الثلاثة وشجاعة كل من الإمارات وإسرائيل في عزمهما على رسم مسار جديد سيتيح تحرير الإمكانات العظيمة في المنطقة".





وتابع: "تواجه البلدان الثلاثة العديد من التحديات المشتركة وستستفيد بشكل متبادل من هذا الإنجاز التاريخي".



