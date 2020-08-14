برلماني عن انتخابات الشيوخ: تقوي الأداء السياسى فى مصر

قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ كشفت الستار عن وعى الشعب المصرى رغم فيروس كورونا المستجد، قائلا: "المواطن لديه وعى أمام جائحة كورونا.





وأكد "المشد"، لـ"صدى البلد"، أن انتخابات مجلس الشيوخ لا يوجد بها أي سلبيات ولا قصور من جانب الحكومة ووزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة كانت يدا واحدة تعمل من أجل الحفاظ على المواطنين وتضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.





وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن مجلس الشيوخ سوف يعمل على تقوية الأداء السياسى فى مصر إثراء العمل البرلماني للصالح العام.