AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 12:09 ص
إسرائيل - الإمارات
إسرائيل - الإمارات
Advertisements
مـيـس رضـا
قال الخبيبر العسكرى والإستراتيجى الكويتي الدكتور فهد الشليمى، إن الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قرار سيادى خاص بدولة الإمارات يتعلق بمصالحها بعد 72 عاما من الصراع العربي الإسرائيلى.

وأوضح "الشليمى"، لـ صدى البلد"، أن الإتفاق الإماراتى - الإسرائيلي ليس الأول فى المنطقة العربية بل تم بين دول عربية أخري مثل إتفاقية كامب ديفيد فى العام 1979 وإتفاق أوسلو ومدريد مع فلسطين،  وإتفاق وادى عربة مع الأردن 1994 والمغرب أيضا فى نفس العام، ووقعته كل من قطر وعمان وتونس فى عام 1996، وموريتانيا عام 1996 والسودان بتفاهم ثنائي العام الماضى 

 
ولفت " الخبير العسكري"، إلى أن الإنقسام الفلسطينى - الفلسطينى حاولت الدول العربية جاهدة بكل السبل إنهاءه وتقريب الطرفين ولن تفلح المحاولات منذ 72 عاما فضلًا عن أن قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارات إلى القدس لم يحرك ساكنا، متسائلًا: لماذا الهجوم على قرار الإمارات وهو فى حقيقته أنقذ حوالى 30% من ضم الأراضى الفلسطينية لإسرائيل .



وأشار الشليمى، إلى أن الإتفاق الإماراتي سحب البساط من دولة قطر للعمل كوسيط فعال فى حل المشكلات العربية الاسرائيلية. 


وفى خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن حاكم أبو ظبي محمد بن زايد عبر حسابه على موقع تويتر عن اتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال محمد بن زايد في تغريدته: «في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية».

وأضاف: «كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية».

وحسب ما أعلنه الجانب الأمريكى فإن الاتفاق سيرمى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وإسرائيل بقطاعات الاستثمار والسياحة والأمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات". 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الامارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.

أعلن وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، امس الخميس، استدعاء السفير الفلسطيني لدى الامارات وبشكل فوري. 

ووفقا لوكالة معا الفلسطينية فإن هذا الأمر يأتي بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشيخ محمد بن زايد يكشف شروط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

بيان مهم من نتنياهو بشأن اتفاق السلام مع الإمارات في السابعة

أبو الأنبياء.. ترامب يكشف اسم اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

يمهد الطريق أمام دول عربية أخرى.. نتنياهو عن اتفاق السلام مع الإمارات

ماذا يعني اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل .. التفاصيل الكاملة

ترامب: الإمارات دولة قوية وما قامت به مع إسرائيل أمر عظيم

ترشيحاتنا

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

أنقذ قطعة أرض عربية.. عمرو أديب عن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

رحيل سمير الإسكندراني.. شائعة جعلته يلجأ للنائب العام

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

استاد السلام فنكوش| مصطفى يونس: مرتضى منصور مختلف تماماَ عن أي رئيس ناد في مصر

موضحة سبب التأخير.. رضوى الشربيني تعتذر للجمهور على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين