خبير عسكرى كويتي: الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل قرار سيادى ويسحب البساط من تحت قطر

قال الخبيبر العسكرى والإستراتيجى الكويتي الدكتور فهد الشليمى، إن الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قرار سيادى خاص بدولة الإمارات يتعلق بمصالحها بعد 72 عاما من الصراع العربي الإسرائيلى.





وأوضح "الشليمى"، لـ صدى البلد"، أن الإتفاق الإماراتى - الإسرائيلي ليس الأول فى المنطقة العربية بل تم بين دول عربية أخري مثل إتفاقية كامب ديفيد فى العام 1979 وإتفاق أوسلو ومدريد مع فلسطين، وإتفاق وادى عربة مع الأردن 1994 والمغرب أيضا فى نفس العام، ووقعته كل من قطر وعمان وتونس فى عام 1996، وموريتانيا عام 1996 والسودان بتفاهم ثنائي العام الماضى





ولفت " الخبير العسكري"، إلى أن الإنقسام الفلسطينى - الفلسطينى حاولت الدول العربية جاهدة بكل السبل إنهاءه وتقريب الطرفين ولن تفلح المحاولات منذ 72 عاما فضلًا عن أن قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارات إلى القدس لم يحرك ساكنا، متسائلًا: لماذا الهجوم على قرار الإمارات وهو فى حقيقته أنقذ حوالى 30% من ضم الأراضى الفلسطينية لإسرائيل .













وأشار الشليمى، إلى أن الإتفاق الإماراتي سحب البساط من دولة قطر للعمل كوسيط فعال فى حل المشكلات العربية الاسرائيلية.









وفى خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن حاكم أبو ظبي محمد بن زايد عبر حسابه على موقع تويتر عن اتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وقال محمد بن زايد في تغريدته: «في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية».





وأضاف: «كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية».





وحسب ما أعلنه الجانب الأمريكى فإن الاتفاق سيرمى إلى توقيع اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وإسرائيل بقطاعات الاستثمار والسياحة والأمن.





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات".





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الامارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.





أعلن وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، امس الخميس، استدعاء السفير الفلسطيني لدى الامارات وبشكل فوري.





ووفقا لوكالة معا الفلسطينية فإن هذا الأمر يأتي بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.