التفاصيل الكاملة لاحتجاز أمريكا شحنات وقود إيرانية للمرة الأولى

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت باحتجاز للمرة الأولى سفنًا قالت إنها تنقل وقودًا إيرانيًا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن.





ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "تم إيقاف السفن الأربع في المياه المفتوحة خلال الأيام الأخيرة، وتتجه الآن إلى مدينة هيوستن، بولاية تكساس".





وأضاف المسئولون: "السفن احتجزت دون استخدام القوة العسكرية".





ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين.



