AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التفاصيل الكاملة لاحتجاز أمريكا شحنات وقود إيرانية للمرة الأولى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت باحتجاز للمرة الأولى سفنًا قالت إنها تنقل وقودًا إيرانيًا بما ينتهك العقوبات التي فرضتها واشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين قولهم: "تم إيقاف السفن الأربع في المياه المفتوحة خلال الأيام الأخيرة، وتتجه الآن إلى مدينة هيوستن، بولاية تكساس".

وأضاف المسئولون: "السفن احتجزت دون استخدام القوة العسكرية".

ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا، في أحدث محاولة من قبل إدارة ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على الدولتين.

وتهدف الدعوى إلى وقف تدفق عائدات مبيعات النفط على إيران، التي فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب برنامجها النووي وصواريخها البالستية ونفوذها في أنحاء الشرق الأوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تستولي على 4 سفن لنقل النفط الإيراني إلى فنزويلا

ترشيحاتنا

إنشاء كوبري.. محافظ البحيرة عن معدية الموت: ربان المركب هو المسئول عن الحادث

ارتفاع جديد | الصحة: 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و22 وفاة

إسلام الشاطر يوجه رسالة قوية لـ رمضان صبحي .. شاهد

ثعلب المخابرات.. كيف ساهم سمير الإسكندراني في القبض على جواسيس إسرائيل؟

رحيل سمير الإسكندراني.. قصة فتاة حولت عائلته من اليهودية إلى الإسلام

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولاية الخابورة بسلطنة عمان .. رصاصة اخترقت قلب ذاب عشقا في وديانها وأفلاجها

جائحة كورونا تتسبب في إحياء تقليد مميز يعود تاريخه للقرن الـ16

انفراد نمبر وان| بالمستندات.. عروض الأهلي والزمالك وبطل تركيا لشراء رمضان صبحي