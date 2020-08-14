الغضب.. كتاب جديد يكشف أسرار 25 رسالة خاصة بين ترامب وكيم جونج أون

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن كتاب جديد عن البيت الأبيض، سيكشف عن أسرار 25 رسالة شخصية متبادلة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، والتي لم يتم نشرها من قبل.





وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الذي يحمل اسم "الغضب" يقول إن كيم يصف العلاقة بينه وبين ترامب على أنها من أصل" فيلم خيالي "، إذ انخرط الزعيمان في حوار دبلوماسي استثنائي.





والكتاب من تأليف بوب وودوارد، وهو جزء ثاني من كتاب "الخوف" وسيطرح في 15 سبتمبر المقبل.





ونال مؤلف الكتاب، بوب وودوارد شهرته من سبعينيات القرن الماضي، عندما ساهم مع صحفي آخر هو كارل بيرنستين في الكشف عن فضيحة "ووترغيت" التي تسبب في استقالة الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون من منصبه.





كما أن "كتاب "الغضب" مستمد من مئات الساعات من المقابلات مع شهود عيان، بالإضافة إلى ملاحظات المشاركين ورسائل البريد الإلكتروني واليوميات والتقويمات والمستندات السرية"، بحسب إفادة دار النشر.





ويسلط كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" الضوء على مخاوف مستشاري ترامب من تصرفاته، كما يعرض مقتطفات من أن ترامب يستخدم لهجة نابية وساخرة من المدعي العام جيف سيسيز



