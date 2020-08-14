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منوعات

بول وروث البقر.. وصفات علاج كورونا أشد خطرًا من الفيروس

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لكل داء وصفة طبيعية تقضي عليه وتنهي سلالته بهذا المنطق يسير الكثيرون ويبدأون في تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ليزداد انتشارها بين المستخدمين، وازدادت تلك الوصفات مع انتشار فيروس كورونا.

فقد أوضحت دراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة، أن هناك عدد كبير قد يصل للآلاف قد تم نقلهم إلى المستشفى نتيجة تناول استخدام هذه الوصفات المتداولة على مواقع التواصل. 

فمع انتشار "كوفيد -19" انتشرت تلك الوصفات وأودت بحياة مئات الأشخاص بمختلف دول العالم، وكان من بين هذه الوصفات التي تعالج فيروس كورونا كما أدعى مروجوها هو تناول بول البقر أو الروث ظنًا لوقف العدوى، بحسب ما نشر موقع "دويتشه فيلله". 
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هذا إلى جانب استخدام الكحول بكثرة على الجسم تسبب في وفاة 800 شخص حول العالم، كما تطور الأمر بالنسبة لآخرون وقاموا بتناول الميثانول الكحول مما أدى إلى وفاة  5 آلاف و800 شخص، كما أصيب 60 شخصا بالعمى،وأدى شرب رجلين يتمتعان بصحة جيدة لمطهرات إلى عواقب وخيمة كادت تعصف بحياتهما.

وتبين أن هناك ما يزيد عن 2300  تقرير من 87 دولة تم فحصها، كان 82 في المائة منها غير صحيح، ويكثر انتشار هذه المعلومات الزائفة في الهند والولايات المتحدة والصين وإسبانيا.
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