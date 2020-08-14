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أخبار العالم

بعد مصادرتها.. مسئولون يكشفون وجهة السفن المحملة بالنفط الإيراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 06:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مسئولون أمريكيون عن أن الناقلات المحملة بالنفط الإيراني والتي تمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة ستتجه إلى الأراضي الأمريكية. 

وتمت مصادرة النقالات الأربع خلال محاولات إيران شحنها إلى فنزويلا، وبالتالي انتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. 

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم: "توجهت الناقلات إلى الولايات المتحدة، بعد محادثات أجريت بين السلطات الأمريكية ومالكي السفن".

وذكر مصدر حكومي وآخران من قطاع الشحن، أن الإجراءات التي اتخذتها طهران ضد سفينة في مياه الخليج، الأربعاء، أتت ردا على المالك اليوناني لعدد من السفن المصادرة. 

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن البحرية الإيرانية قد صعدت على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا، واحتجزتها لفترة وجيزة بالقرب من مضيق هرمز.

وقد رفع المدعون العامون الأمريكيون دعوى قضائية، الشهر الماضي، لمصادرة الوقود المحمل على متن أربع ناقلات، تحاول إيران شحنها إلى فنزويلا، بحسب تقرير لصحيفة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

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