وزير التعليم: تجديد الدماء في الوزارة "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان الوزارة تقوم بتجديد الدماء في مواقع كثيرة ، علي مدار العام، وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة.. مشيرا في هذا الصدد الى انه تم تغيير احد النواب للوزير منذ فترة وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات وليس هناك ارتباط بفساد ولكن تجديدا للدماء في مواقع متفرقة.





وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم انه ليس من الحكمة تداول امور من الشأن الداخلي على مواقع التواصل أو الاعلام لان الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم افضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة ..

متمنيا ان ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق باشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية.





ودعا الوزير الي عدم الانزلاق الي تداول "روايات" وننسي اننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.



