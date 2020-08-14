ليسوا فاسدين .. وزير التعليم يستنكر ربط تغيير قيادات الوزارة بتلفيق "روايات فساد" لهم على السوشيال ميديا

قال وزير التربية والتعليم : اتمنى ان ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص في الوزارة بلا دليل ، ولمجرد الإساءة الشخصية، وارجو الا ننزلق الي تداول "روايات" وننسي اننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ليس من الحكمة تداول امور من الشأن الداخلي علي مواقع التواصل او الاعلام ، لان الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم افضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة
وقال وزير التربية والتعليم : تقوم الوزارة بتجديد الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام ، وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة.
وكانت قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تزعم الإطاحة بأحد أقدم القيادات العاملين في مكتب وزير التعليم التعليم، علي خلفيات اتهامات بالفساد، مع نقله لمحافظة الفيوم، إضافة لاصدار قرارات نقل لأحد العاملين في قطاع التعليم العام لأحد المحافظات