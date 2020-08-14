ليسوا فاسدين .. وزير التعليم يستنكر ربط تغيير قيادات الوزارة بتلفيق "روايات فساد" لهم على السوشيال ميديا

، ولكنه فقط تجديد للدماء في مواقع متفرقة.

قال وزير التربية والتعليم : اتمنى ان ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق بأشخاص في الوزارة بلا دليل ، ولمجرد الإساءة الشخصية، وارجو الا ننزلق الي تداول "روايات" وننسي اننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ليس من الحكمة تداول امور من الشأن الداخلي علي مواقع التواصل او الاعلام ، لان الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم افضل بينما التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة





وقال وزير التربية والتعليم : تقوم الوزارة بتجديد الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام ، وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة.