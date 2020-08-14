العمر يرجع إلى الوراء.. سيدات في الـ 70 من عمرهن ولسه شباب| صور

الاهتمام بجمال البشرة والحفاظ عليها لتحقيق (الشباب الدائم)، حلم لا يفارق ذهن السيدات حول العالم، ومنهن من نجحت في هذه المهمة من خلال طريقتها الخاصة، حتى أن بدت بعضهن في سن الشباب رغم تجاوز عمرهن 70 و 80 عاما.





وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فيرا وانج لم تلفت الانتباه إليها عندما اعتادت نشر صورها بمواقع التواصل الإجتماعي، ولكن عندما أعلنت أن عمرها 71 عاما تصدرت (السوشيال ميديا)، وتعرضت لسؤال واحد متكرر وهو: "أخبرينا، من أين حصلتي على ينبوع الشباب ؟"، وكشفت سر شبابها بأنه العمل، النوم، وعدم التعرض للشمس كثيرا.





وهذه قصص أربعة سيدات أخريات تخطين الـ 70 من عمرهن وما زال عمرهن يرجع إلى الوراء، وقالت كيت هاريسون، 71 سنة ، محاضرة ونحاتة متقاعدة، أنها تزوجت من حبيبها مايكل (75 عاما) محاضر متقاعد ورسام، وكان لديها ابنتان من زواج سابق.





وتقول كيت أنها بعدما قضت معظم سنوات عمرها مع الطلاب والشباب، حرصت على الإطلالة بمظهر شبابي طوال الوقت، وتقول: " أعتقد أن أحد أسرار الظهور صغيرة السن هو عدم الوقوع في فخ ارتداء الملابس القديمة"، ورغم تعبها في بعض الأيام إلا أنها تشعر أنها في شباب دائم ولم يتجاوز عمرها 40 عاما.





وسبب آخر لشبابها الدائم هو ترطيب بشرتها باستمرار منذ 12 عاما باستخدام كريمات غير غالية الثمن، مع حرصها على التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المسموح بها، مع تناول الكثير من الفواكه والخضروات والفيتامينات وزيت كبد السمك وزيت زهور الربيع، وتمارس رياضة اليوجا باستمرار.





"الاستمتاع بالحياة والعيش بأكمل وجه" هو شعار كيلي آن بيج صاحبة الـ 71 عاما، التي اتخذت من هذا الشعار وسيلة لمكافحة أمراض الشيخوخة، وكانت قد عملت في مجال متعلق بالإعلام طوال الحياة ولديها ابنة واحدة وحفيد، وتقول أنها ربما كانت محظوظة وراثيا لأنها لم تقلق أبدا بشأن وزنها الذي لم يزداد عن المعدل الطبيعي المسموح به.





وأوضحت سبب آخر لشبابها هو استمتاعها بالحياة وعدم الحسد أو الحقد على الغير، حيث تعتقد أنه يمكن رؤية هذه المشاعر في وجه شخص ما عندما يكبر، فضلا عن الاستقرار المادي الذي يعد سببا أساسيا للتوتر طوال الوقت والإصابة بأمراض مزمنة ولم تلجأ إلى أيا من عمليات التجميل.





أما د يان ديانجليس ميني ، 71 عاما ، هي مديرة مبيعات متقاعدة، تعيش في جنوب لندن مع زوجها ديفيد، 67 عامًا ، الذي عمل في مجال سباق الخيل، ولديها ثلاث بنات وحفيد واحد، وتقول أنها عندما تقابل صديقات ابنائها لا يصدقن أنها والدتهن، " من الرائع دائمًا سماع مجاملات كهذه".





وتعتبر أن الابتعاد عن الشمس سببا للحفاظ على الشباب الدائم، وكذلك ابتعادها عن تدخين السجائر أو شرب الكحوليات.