للتأكد من توافر اشتراطات السلامة في بيئة العمل.. محافظ أسيوط: متابعة دورية بكافة المنشآت

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية ملف السلامة العامة والصحة المهنية والتزام جميع المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتفعيل وسائل السلامة التي تسهم في خلق بيئة عمل آمنة وتحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي لافتا إلى ضرورة الإشراف الدوري على جميع المنشآت والقطاعات بهدف التأكد من تطبيق وتوافر اشتراطات السلامة العامة والصحة المهنية في تلك المواقع ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من خلال ندوات التوعية لتتحول هذه الثقافة إلى سلوك.

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كان محافظ أسيوط قد شكل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

وقد عقدت اللجنة المشكلة اجتماعًا برئاسة المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بحضور مسئولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.





وتم خلال الاجتماع وضع تصور وبرنامج للمرور على كافة المواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا حرصًا على سلامة العاملين بهذه المنشآت والمترددين عليها.





عقب الاجتماع قام السكرتير المساعد بمرافقة اللجنة لزيارة ميدانية لمحطة توليد الكهرباء بالوليدية بحي شرق مدينة أسيوط للتأكيد من توافر اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتم عمل تجربة إطفاء حريق أمام الحاضرين ومن المقرر تستمر اللجنة في أعمال التفتيش والمرور لتغطية المواقع بنطاق المحافظة وإعداد تقارير دورية وعرضها أولا بأول على الوزير المحافظ.



