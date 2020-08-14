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فن

فاطمة ناعوت: سمير الاسكندرانى أبي الروحي .. شاهد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:42 م
فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت
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أحمد إبراهيم - ايهاب أشرف- عمرو سيد- محمد صبحي
اعربت الكاتبة فاطمة ناعوت عن حزنها الشديد على رحيل الفنان سمير الاسكندرانى والذى توفى امس عن عمر يناهز 82 عاما. 

وقالت فاطمة ناعوت لـ "صدى البلد" فى جنازة سمير الاسكندرانى : كنت اعتبره الاب الروحى بالنسبة لى ويعد احد عمالقة الفن وكان يمتلك روح جميلة حيث يتعامل مع الجميع بشكل مثالى ومحترم. 

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وقد انهارت فاطمة ناعوت اثناء تشييع جثمان الفنان الراحل حيث اقيمت صلاة الجنازة من امام مسجد السيدة نفيسة.

ولد لفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.
 
ونعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة ببالغ الحزن والآسي الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

وتقدمت النقابة بأحر التعازي لأسرته ولجموع المصريين، داعية الله أن يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة، وأن يكون ما قدمه لمصر من إرث فني عظيم، ودعمه للمبادئ والقيم طوال السنوات الماضية، شفيعا له في جنات النعيم.

وقال أمير الغناء العربي هاني شاكر إن الفنان القدير سمير الإسكندراني، أحد الرموز الفنية التي قدمت تراثًا فنيًا حفظته الأجيال، وبطولة وطنية خلدتها سجلات المخابرات المصرية، وقدم طوال مشواره الفنى عشرات الأغانى المميزة، مثل "مين اللى قال" و"ابن مصر"، و"فى حب مصر.    
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