بعد تسريب عقد الزواج .. تعرف على فارق العمر بين هيفاء وهبى ومحمد وزيرى

وكشف عقد الزواج عن فارق العمر بين هيفاء وهبى ومدير اعمالها حيث أن الزوج مواليد 13 نوفمبر 1986 بينما هيفاء مواليد 10 مارس 1974، أى فارق العمر بينهما 12 عاما.

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وكانت نشرت وسائل إعلام عربية نسخة من أقوال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، واتهامها لـ محمد وزيرى بالاستيلاء على 44 مليونا و290 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلًا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه، وفقًا لأقوالها، بالإضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات، وفقًا لنص التحقيقات.





وروت هيفاء تفاصيل معرفتها بوزيري أو محمد حمزة عبد الرحمن، قائلة إنها قابلته في عام 2016 للعمل على ألبوم غنائي خاص بها، قبل أن تعينه في فبراير 2017 مديرا لأعمالها بموجب اتفاق شفوي، خلال تصويرها مسلسل "الحرباية" الذي لعبت بطولته.





وأكدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى أنها كانت تحرر لـ"وزيري"، توكيلات خاصة بالإدارة منذ ذلك الوقت، لتمكينه من التوقيع بدلًا منها على العقود، واستلام المبالغ الخاصة بها، مقابل حصوله على 10% من أجرها عن كل حفل، وتابعت المطربة اللبنانية في أقوالها أنه أثناء تصوير مسلسل "لعنة كارما"، في يونيو 2018، سرق مجهول هاتفها من موقع التصوير، وقالت هيفاء إن من محتوياته صورا وبيانات شخصية، ولم تتمكن من التوصل إلى الفاعل.





كما قدمت هيفاء وهبى لجهات التحقيق فلاش ميموري بسعة 16 جيجًا، تحتوي على 20 مقطعًا صوتيًا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري" خلال مواقف مختلفة.





يأتي ذلك فى الوقت الذي انتشرت فيه صورة من عقد زواج شرعي بين المطربة هيفاء وهبي، والمنتج محمد وزيري، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وجاء بتاريخ 24 مارس 2017.





وجاء في تفاصيل العقد أن المهر المتفق عليه بين محمد وزيري والمطربة اللبنانية والمولودة فى 10 مارس 1974، هو 1000 جنيه مصري.





وأقر الطرفان في العقد، أن الطرف الثاني "الزوجة" أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين، بأن قالت للطرف الأول زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى الصداق المسمى بيننا.





وكان قاضي معارضات محكمة ثان زايد قد جدد حبس محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بـ محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى السابق، 15 يوما على ذمة التحقيق، ورفض الاستئناف على استمرار حبسه بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.





يشار إلى أنه تم القبض على محمد وزيرى، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضد مدير أعمالها السابق عن طريق محاميها المستشار القانونى ياسر قنطوش، وتم احتجاز وزيرى بنيابة ثان زايد بتهمة النصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.