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فن

نشرة الفن| وفاة الفنان سمير الإسكندراني وأول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:



غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".


يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.

اعربت الاعلامية مى حلمى عن غضبها حول ما تردد عن خبر انفصالها من المطرب محمد رشاد من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وقالت مى حلمى من خلال الفيديو :" وبعدين .. انتو ميتقالكمش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللى فى الدنيا الواحد يتجوز او يتطلق انتو مالكوا حاشرين نفسكوا فى حياتى اكتر منى ".

واضافت مى حلمى :" مصر كلها بتبعت وبيسالوا بكل تطفل  انتو مالكوا وكل مرة تقولوا نفس الكلام "


علق المطرب محمد رشاد، على خبر انفصاله من زوجته المذيعة مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق. 

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، الاستورى، "ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر إنفصالي عشان كده أنا عايز أقول كل شىء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".


نعى الفنان نبيل الحلفاوى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "
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