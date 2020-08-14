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فن

مي حلمي مهاجمة متابعيها: بكل قرف حاشرين نفسكوا في حياتي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
اعربت الاعلامية مى حلمى عن غضبها حول ما تردد عن خبر انفصالها من المطرب محمد رشاد من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وقالت مى حلمى من خلال الفيديو :" وبعدين .. انتو ميتقالكمش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللى فى الدنيا الواحد يتجوز او يتطلق انتو مالكوا حاشرين نفسكوا فى حياتى اكتر منى ".

واضافت مى حلمى :" مصر كلها بتبعت وبيسالوا بكل تطفل  انتو مالكوا وكل مرة تقولوا نفس الكلام "

وتابعت مى حلمى :" واللى زاد وغطى اللى مضايقنى اصل هى بتتبرع بفستان فرحها اللى منزلاه بقالى 7 ايام علشان زكريتها "

واختتمت  الفيديو :" وشرحنا الموضوع اربعين ألف مرة ومش مضطرة انى اشرحه تانى ومش مضطرة ابرر حاجة بس المرة دى انا مش هسكت "
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