مي حلمي مهاجمة متابعيها: بكل قرف حاشرين نفسكوا في حياتي





وقالت مى حلمى من خلال الفيديو :" وبعدين .. انتو ميتقالكمش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللى فى الدنيا الواحد يتجوز او يتطلق انتو مالكوا حاشرين نفسكوا فى حياتى اكتر منى ".





واضافت مى حلمى :" مصر كلها بتبعت وبيسالوا بكل تطفل انتو مالكوا وكل مرة تقولوا نفس الكلام "





وتابعت مى حلمى :" واللى زاد وغطى اللى مضايقنى اصل هى بتتبرع بفستان فرحها اللى منزلاه بقالى 7 ايام علشان زكريتها "





واختتمت الفيديو :" وشرحنا الموضوع اربعين ألف مرة ومش مضطرة انى اشرحه تانى ومش مضطرة ابرر حاجة بس المرة دى انا مش هسكت "