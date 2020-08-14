كان له دور وطني .. نبيل الحلفاوي ينعى سمير الإسكندراني

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "

ويذكر ان توفى الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء امس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.





وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".



