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فن

كان له دور وطني .. نبيل الحلفاوي ينعى سمير الإسكندراني

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:42 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نعى الفنان نبيل الحلفاوى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر 

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "

ويذكر ان توفى  الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء امس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.

وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها


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