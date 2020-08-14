كان له دور وطني .. نبيل الحلفاوي ينعى سمير الإسكندراني

نعى الفنان نبيل الحلفاوى الفنان سمير الاسكندرانى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر
وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني. "
ويذكر ان توفى الفنان الكبير سمير الإسكندراني مساء امس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.
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رحم الله الفنان سمير الاسكندراني وألهم أهله ومحبيه الصبر. تميز كمطرب بطعم خاص سزاء في أغانيه الخفيفة أو الوطنية. وكان له دور وطني مع المخابرات المصرية قبل مشواره الفني.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) August 13, 2020