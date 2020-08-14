رحيل سمير الإسكندراني.. قصته مع فتاة كسرت قلبه

توفي اليوم الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية.





أحب الإسكندراني فتاة تدعى بولندا، وفي إحدى المرات أثناء عودته من إيطاليا، كان يأمل فى رؤية بولندا ولكنه عرف أنها سافرت مع صديقها القديم ليتزوجا في أوروبا، وشكل الأمر بالنسبة له صدمة قاسية، ولكن قرر أن يتجاوزها ويكمل حياته ويركز فى طموحه الذي كان يسعى إليه.





وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".





ويعد الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.