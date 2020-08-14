ننشر خطاب فيفا لـ الزمالك بشأن تغريم كهربا 33 مليون جنيه





وأقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ مليون و٨٣٧ ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي.





كما توقع اللجنة غرامة مالية اخري قدرها ٥٪؜ من اجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي.





وفي حالة عدم السداد خلال ٤٥ يوم من توقيع العقوبة يتم ايقافه لمدة أقصاها ٦ أشهر.





وينشر صدى البلد خطاب فيفا للزمالك بغرامة كهربا .





وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يكتفي بالغرامة التى وقعها فيفا اليوم على محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأبيض الهارب وقدرها 33 مليون جنيه مصري . وشدد مرتضى منصور فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه ستقدم بشكوى جديدة ضد كهربا فى فيفا يطالب فيها بتعويض مالى كبير عن الأضرار التى لحقت بالنادى عقب هروب اللاعب قبل نهاية الدوري بثلاث مباريات فقط الأمر الذى أدى لخسارة الفريق اللقب المحلى بعدما كان متصدرا للمسابقة .









تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا اليوم من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق.