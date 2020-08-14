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منوعات

شئ لا يصدقه عكل.. إفيهات النجمة شويكار تخلد ذكراها بعد رحيلها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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احمد شريف

"شويكار" أيقونة فنية بزغت في السينما المصرية منذ ظهورها في خمسينيات القرن الماضي، أحب الجمهور جمالها وخفة دمها ذات الأصول الشركسية، التي أوقعت الفنان العظيم الراحل فؤاد المهندس في حبها، في علاقة امتدت لعشرات السنوات لتنتهى بانفصالهما، ليصبحان صديقين مقربين حتى نهاية المطاف.



وفي حالة من الحزن رحلت الفنانة الجميلة "شويكار"، عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، بحسب ما تم إعلانه عبر وسائل الإعلام، لتصبح ذكرياتها الفنية خالدة في ذاكرة محبيها، وتتصدر إفيهاتها الكوميكس عبر السوشيال ميديا.



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تميزت الفنانة الراحلة شويكار، بخفة دم غير عادية، أدخلت البهجة والضحك إلى قلوب المصريين عبر عقود من الفن الجميل، لتصبح إفيهاتها متداولة على ألسنة محبيها.



"أنت اللى قتلت بابايا آه يا بابايا" و "شيء لا يصدقه عكل" و " خالص خالص .. خالص مالص بالص"، إفيهات اشتهرت بها النجمة الراحلة " شويكار" من خلال أفلامها ومسرحياتها التي شاركها فيها الممثل العظيم فؤاد المهندس، لتظل خالدة ليومنا هذا، حتى بعد رحيلها في خبر أفجع محبيها اليوم.


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