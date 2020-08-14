مصرع شخصين في انقلاب ملاكي على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي.





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وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي بناحية الكيلو ١٠ على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي.





وأسفر الحادث عن مصرع كل من: سامي نسيم زخاري ٣٢ عاما، جورج دانيال زكريا ٣٠ عاما.





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من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين؛ لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.





وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.