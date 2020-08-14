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حوادث

مصرع شخصين في انقلاب ملاكي على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي، على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي.


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وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي بناحية الكيلو ١٠ على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي.


وأسفر الحادث عن مصرع كل من: سامي نسيم زخاري ٣٢ عاما، جورج دانيال زكريا ٣٠ عاما.


من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين؛ لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.


وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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