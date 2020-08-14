لقاح جديد لـ فيروس كورونا بالتعاون بين مصر والصين.. تفاصيل

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشانج، إنه تقابل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تعزيز التعاون مع البلدين فى مجال الصحة، ولمواجهة فيروس كورونا واللقاح الخاص به.





وتابع مداخله مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على قناة dmc، أن اللقاحات الصينية ستكون منفعة عامة للعالم، والدول الأفريقية ستكون من أول المستفيدين منها، وهناك حديث بين الشركة الصينية والمصرية من أجل تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا.





وأوضح أن التعاون بين مصر والصين لمواجهة الجائحة يساهم بشكل كبير فى فتح آفاق للتعاون بين البلدين فى مجالات أخرى، لافتا إلى أنه سعيد لأن مصر تسجل تراجعا كبيرا فى أعداد الإصابات، وهذا يعكس الجهد الذى بذلته مصر حكومة وشعبا، مضيفا أنه على ثقة أن مصر ستتغلب على الجائحة فى أقرب وقت ممكن.





وأشار لياو ليتشانج، إلى أنه يتطلع لتحقيق نتائج ملموسة فى أقرب وقت ممكن.