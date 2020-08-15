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حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:51 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون  الوادي الجديد،،في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط، بالقرب من نقطة الكيلو 30 عند مدخل قرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.

وعلى الفور تم  الدفع بـ6 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجري نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان ورد إخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 30 عند مدخل قرية المنيرة التابعة لمركز الخارجة.

 تم  نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
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