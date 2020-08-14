عالم فيروسات: كورونا لن ينتهي حتى بعد إيجاد المصل

قال الدكتور محمد زكي، عالم الفيروسات، إن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه حتى بعد إيجاد مصل له.





وأضاف الدكتور محمد زكي، في مداخلة تلفزيونية ببرنامج "باب الخلق" المذاع على فضائية النهار، أن الأعراض المرضية للفيروس مثل الالتهاب الرئوي وصعوبة التنفس هي التي ستقل تدريجيا مع إيجاد المصل.





وأوضح أن هناك 4 أنواع من الفيروسات "كورونا" تكون أعراضهم المرضية مثل نزلات البرد، لافتًا إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) سيكون أيضًا مثل هذه الفيروسات.





وتابع أن فيروس كورونا المستجد في مرحلة التحول الآن من فيروس شديد الخطورة إلى فيروس عادي مثل بقية الفيروسات من هذا النوع.





وأشار إلى أن الأمصال التي يتم العمل عليها حاليا ويتم إجراء تجارب لها، جميعها تطعيمات ليس لدينا أي خبرة بها.