فايلر عن مباراة الإنتاج الحربي: التعادل أفضل من الخسارة

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته اليوم أمام الإنتاج الحربي، من بداية المباراة، حيث تأخر الفريق بهدف وأهدر ضربة جزاء إلى جانب العديد من الفرص.









وقال إنه غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم بشكل عام، على صعيد الأداء والنتيجة، مؤكدًا أن التعادل أفضل من الخسارة.









ورفض فايلر خلال المؤتمر الصحفي التعقيب على أسباب التعادل، مشيرًا إلى أنها متعددة، لكنها تظل من الأمور التي لا يحب الحديث عنها على الملأ، والأمر نفسه بالنسبة لغياب لاعب أو أكثر عن التشكيل.









وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام، وارتفع رصيده إلى 53 في صدارة جدول المسابقة.



