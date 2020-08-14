AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر عن مباراة الإنتاج الحربي: التعادل أفضل من الخسارة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته اليوم أمام الإنتاج الحربي، من بداية المباراة، حيث تأخر الفريق بهدف وأهدر ضربة جزاء إلى جانب العديد من الفرص.


وقال إنه غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم بشكل عام، على صعيد الأداء والنتيجة، مؤكدًا أن التعادل أفضل من الخسارة.


ورفض فايلر خلال المؤتمر الصحفي التعقيب على أسباب التعادل، مشيرًا إلى أنها متعددة، لكنها تظل من الأمور التي لا يحب الحديث عنها على الملأ، والأمر نفسه بالنسبة لغياب لاعب أو أكثر عن التشكيل.


وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام، وارتفع رصيده إلى 53 في صدارة جدول المسابقة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها إنجاز جديد للخطيب .. 4 مكاسب للنادي الأهلي من عودة الدوري المصري من جديد

الأهلي يستأنف تدريباته غدا دون راحة

الفضل للفار .. عفيفي يتقدم للإنتاج الحربي فى شباك الأهلي

الأهلي والإنتاج الحربي| 30 دقيقة مثيرة.. وعفيفي يتقدم.. وVAR بطل المباراة

الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم على الأهلي بهدف في مباراة تألق حارسي المرمى وثلاثية الفار

السولية يتعادل للأهلي بـ صاروخية في مرمى الإنتاج الحربي

ترشيحاتنا

الدوري المصري جنبا الى جنب مع الأزمات.. القصة كاملة لـ مباراة المصري والإسماعيلي

الاهلي والانتاج.. مشادة كلامية بين فايلر ومجدي عبد العاطي..فيديو

رقم قياسي سلبي من إهانة بايرن ميونخ لـ برشلونة

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينعى الفنانة شويكار

الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بـ كورونا.. و17 وفاة

نحن الأقرب لبعضنا .. أردوغان يتذلل لمصر بعد اتفاقها مع اليونان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريب التيراميسو.. خطوة بخطوة

لو بتعرق كتير.. 3 طرق للتخلص من بقع العرق في لحظات

أحدث أسعار ومواصفات سيارة سكودا كاميك Style 2021 في مصر| صور