فايلر عن مباراة الإنتاج الحربي: التعادل أفضل من الخسارة

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق لم يكن في أفضل حالاته اليوم أمام الإنتاج الحربي، من بداية المباراة، حيث تأخر الفريق بهدف وأهدر ضربة جزاء إلى جانب العديد من الفرص.
وقال إنه غير راضٍ عن المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة اليوم بشكل عام، على صعيد الأداء والنتيجة، مؤكدًا أن التعادل أفضل من الخسارة.
ورفض فايلر خلال المؤتمر الصحفي التعقيب على أسباب التعادل، مشيرًا إلى أنها متعددة، لكنها تظل من الأمور التي لا يحب الحديث عنها على الملأ، والأمر نفسه بالنسبة لغياب لاعب أو أكثر عن التشكيل.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الأهلي بمدينة السلام، في إطار الجولة الـ19 من منافسات بطولة الدوري العام، وارتفع رصيده إلى 53 في صدارة جدول المسابقة.