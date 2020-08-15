ابنة الراحل سمير الإسكندراني: لن يتكرر وكان بيحب كل الناس.. فيديو

قالت نجوي الإسكندراني، ابنة الراحل سمير الإسكندراني، إن والدها كان إنسانا حكيم اللغاية وبيحب كل الناس.



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"، أن والدها كان يدعي لأي شخص يسيء له بالهداية..حيث كان متسامح مع نفسه.



وأضافت هو إنسان لن يتكرر، ومش بقول كدا عشان هو والدي