هادي الجيار: لم أكمل مشاهدي في فلانتينو بسبب المرض..فيديو

كشف الفنان هادي الجيار، تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الشهور الماضية، قائلا:"أثناء تصوير مسلسل فلانتينو تعرضت لدور برد شديد وحاولت التحامل على نفسى ولكن التعب اشتد علىّ، مما اضطرهم لنقلى لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وبالفعل تلقيت العلاج وخرجت على الفور".





وتابع هادى الجيار خلال حواره ببرنامج مساء Dmc ، مع الإعلامى رامى رضوان المذاع على قناة DMC: "لم يصلنى أى أخبار عن ما نشر عنى بخصوص خبر وفاتى عقب دخولى المستشفى، ولم أكتشف الأمر سوى فى صباح اليوم عندما دخلت على إحدى صفحات السوشيال ميديا ورأيت كل ماكتب عنى خلال تلك الفترة، وبالفعل أنا مستاء جدا من ذلك فمن يكتب هذا لم يفكر فى كيفية استقبال هذا الخبر لبناتى وزوجتى ولأخى فى أمريكا الذى ظل قلقا حتى ظهر تكذيب الخبر من خلال برنامجكم، فأنا أتساءل لماذا أصبحت الأرواح بسيطة عند الناس، فهذا الإحساس إحساس قاتل بالفعل".





وفيما يتعلق بمسلسل فلانتينو الذى عرض رمضان الماضى للنجم عادل إمام، قال الفنان هادى الجيار: "للأسف لم أكمل تصوير مشاهدى فى المسلسل بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها، وقد انتظرنى المخرج رامى إمام لأكثر من أسبوعين ولكن صحتى لم تكن تسمح بذلك، مما اضطرهم أن يلغوا باقى المشاهد فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".