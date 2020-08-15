يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، مترو النزهة - عدلى منصور، الذى يضم أكبر محطات المترو فى الشرق الأوسط، والذى تعتزم افتتاحه للجمهور خلال أيام.





وتتكون المرحلة الرابعة من الخط الثالث من 6 محطات علوية فوق كباري، بطول 7.5 كيلومتر.





تبدأ المرحلة من محطة النزهة عند جسر السويس، ثم محطة قباء، ثم محطة عمر بن الخطاب، وصولا إلى محطة عدلي منصور، ويصل أعلى ارتفاع للمرحلة الثالثة إلى 18 مترا فوق سطح الأرض.





ويخدم الخط الثالث المدن الجديدة على طريق الإسماعيلية، وكذلك المناطق السكنية ذات الكثافة العالية، بتكلفة تتخطى الـ 9 مليارات فقط للمرحلة الرابعة من الخط الثالث.





ويقوم بتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث تحالف من الشركات المصرية 100%.





وتشمل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة عدلى منصور، التى ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو، وستضم 3 محطات وهي "مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص ، كما ستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا، كما ستربط وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة، كما سيجاورها ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتعد أكبر ورشة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لصيانة قطارات المترو.





وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، في وقت سابق، أهمية محطة عدلي منصور، حيث ستكون محطة مركزية تبادلية كبيرة تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة محطة لمترو الخط الثالث ومحطة للقطار الكهربائى (عدلى منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان) ومحطة للسكك الحديدية (القاهرة / السويس) ومحطة للسوبرجيت وأخيرا محطة لـ BRT للربط مع مطار القاهرة الدولى.



