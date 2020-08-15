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أخبار البلد

لبحث ملفات التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:32 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السبت، القاهرة، متوجهًا إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.


ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.
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