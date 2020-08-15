علي جمعة: مَن ينادي بتناسخ الأرواح ينكر يوم القيامة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة بكار العلماء بالأزهر الشريف ، إن التقوى مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، وكان سيدنا علي رضى الله عنه يقول: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.









وأوضح جمعة عبر الفيسبوك، أن التقوى تستلزم الإيمان بالله، ثم الخوف من الله، والحياء منه، ثم البعد عن المعصية، وتستلزم الرضا بأمر الله، ولذلك فإذا ضُيِّق عليك في الحياة الدنيا في رزقك أو في صحتك أو في الولد- كأن لم ترزق ولدًا- فإنك تسلِّم بأمر الله، "الرضا بالقليل وفي التقوى إيمانٌ باليوم الآخر، بالحساب بالعقاب والثواب، "والاستعداد ليوم الرحيل ، وفي التقوى التزامٌ بالتكليف، "والعمل بالتنزيل".





وأكمل: تجد الإيمان بالله، والعمل في الدنيا بأمر الله، "والاستعداد لليوم الآخر ، فتجد الثلاثة أمور الكبرى : "الماضي، والحاضر، والمستقبل" أما الماضي فإن الذي خلقنا ورزقنا هو الله، هذا سؤال حير البشرية، من أين نحن؟ وأجابوا عنه بإجابات مختلفة، فمنهم من أنكر الإله وألحد، ومنهم مَن عرف الحقيقة فآمن ثم بعد ذلك ماذا نفعل هنا؟ هل تركنا الله سبحانه وتعالى هكذا عبثًا؟ فمنهم من قال: نعم، الله خلقنا ولا شأن له بنا. ومنهم من قال: بل أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولذلك آمنوا والتزموا بما كلفهم الله به، فكانوا مع ما أمر وعند ما نهى.

وماذا سيكون غدًا؟





ونوه جمه بأننا نقول هناك يوم قيامة ، أما غيرنا يقول: لا يوجد يوم قيامة، ولكن هناك تناسخ الأرواح، تخرج الروح مني، وتذهب لروح شخص أخر بعد 100 سنة. في الإسلام لا يوجد تناسخ بالأرواح؛ لأن مَن يقول بتناسخ الأرواح ينكر يوم القيامة.





بعض الناس قالت: قامت قيامتك يعني مت وانتهينا، وهذه الدنيا ستبقى أبدًا، الجنة والنار هنا على الأرض، ولا يوجد يوم قيامة. كل هذه عقائد فاسدة.



