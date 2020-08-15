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مرأة

بفستان ملفت.. ساندي علي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:30 م
ساندي علي
ساندي علي
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ساندي علي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة  من احدث ظهور لها.


تألقت ساندي علي فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه قصير و طويل من الخلف فهى من القصات التي تتصدر احدث صيحات الموضة، كما اتسم الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق.

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وانتعلت ساندي علي حذاء صيفي أنيق فيما نسق مع إطلالتها بعض الإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ساندي علي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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