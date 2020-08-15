بفستان ملفت.. ساندي علي تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة









تألقت ساندي علي فى الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أى نقوشات أو تطريزات و اتسم التصميم بأنه قصير و طويل من الخلف فهى من القصات التي تتصدر احدث صيحات الموضة، كما اتسم الفستان بأنه كشف عن قوامها الرشيق.





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وانتعلت ساندي علي حذاء صيفي أنيق فيما نسق مع إطلالتها بعض الإكسسوارت العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.









ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ساندي علي على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



