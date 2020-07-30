بـ إطلالة كاجوال .. ساندي تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى المبارك

شاركت الفنانة ساندي متابعيها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وهنأت ساندي المتابعين قائلة : "عيد أضحى مبارك عليكم جميعا، كل سنة وأنت بألف خير".
وتألقت ساندي بإطلالة كاجوال لافتة، مرتدية بلوزة باللون الأسود مكشوفة من الاكتاف على أحدث صيحات الموضة، مع جيب كاروهات باللون الأزرق في الأسود، وكلون شيفون أسود.
وانتعلت ساندي حذاء هاف بوت جلد باللون الأسود لإستكمال إطلالتها.
وتركت خصلات شعرها الأسود الإنسيابي أعلى الكتف بطريقة مميزة تخطف الأنظار.
وبرزت جمال ملامحها بالمكياج الهادئ، فاختارت اللمسات الخفيفة من البلاشر على الوجنتين، مع اللون الوردي في الشفاه.
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