ساندي تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على إنستجرام

شاركت الفنانة ساندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ساندي مرتدية بدى كت باللون الأسود تبرز أنوثتها، مع بنطال كاجوال باللون البني في الزيتي.







وتركت ساندى خصلات شعرها الأسود منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، وابرزت ساندي ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الجمالية، المرتكزة على الألوان الوردية.



وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.





المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب"

