على الأرض فى الشارع.. ساندى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
السبت 27/يونيو/2020 - 06:31 ص
شاركت المطربة ساندي صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال ساحرة وهى جالسة على الارض فى الشارع.
وعلقت ساندي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت :يمنحك كونك محبوبًا بشدة من شخص ما قوة ، بينما يمنحك حب شخص ما بعمق الشجاعة
.
وظهرت ساندي
بملابس كاجول انيقة وجذابة للغاية، حيث اختارت تيشرت باللون الأبيض ، واختارت عليه بنطلون بوى فريند جينز واسع باللون الأزرق الغامق، مع حذاء رياضي باللون الأبيض.
وتركت ساندى
شعرها إلى الأعلى، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.
وأكملت ساندي
إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت الآي لاينر باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ساندي
في ارتداء الأكسسورات، حيث انها اكتفت بارتداء ساعة يد باللون الكحلى، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.