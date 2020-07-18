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فن

ساندي على تستعرض جمالها على حمام السباحة.. شاهد

السبت 18/يوليه/2020 - 08:00 م
ساندى على
ساندى على
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محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية ساندي علي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهرت "ساندى علي" على حمام السباحة بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية توب باللون الابيض وهوت شورت أبرز أنوثتها وتركت شعرها منسدلاً.


يُذكر أن آخر أفلام ساندي علي، هو "قهوة بورصة مصر" الذى ضم كوكبة من النجوم هم: "محمد لطفي، مدحت تيخا، صلاح عبد الله، حسن حسني، علاء مرسي، لطفي لبيب، إيناس النجار، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، عبد الله مشرف، نجوى فؤاد، علي حميدة، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، كلوديا حنا، ياسر الزنكلوني، وهاجر الشرنوبي".


وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.


المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب".


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#sandyali #white #life #happiness #

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