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محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولاعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة. 

وبدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة وصولا لمنطقة ابو سمران، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتشوينات بمدخل مدينه بلبيس، حيث تلاحظ للمحافظ وجود عدد من الاراضي المسورة على جانبي الطريق وبعض السيارات المتهالكة، وكذلك العديد من حظائر تربية الحيوانات ليأمر المحافظ اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينة بلبيس بعمل حمله مكبرة تحت إشراف فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل لرفع الإشغالات ونذار أصحاب السيارات المتهالكة برفعها فورا وكذلك مراجعة ملكية الأراضي المسورة على جانبي الطريق وإزالة الحظائر فورا، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة.

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كما وجه المحافظ رئيس مدينة بلبيس بمراجعة كل المحاضر المحررة بالإشغالات لأصحاب المحلات بمنطقة أبو سمران واتخاذ كالإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وكذلك تكثيف أعمال النظافة من ميدان الطيارة وحتى مدخل مدينة بلبيس.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة جادة فى استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة ورفع الاشغالات من الشوارع الرئيسية لخلق السيوله المرورية المطلوبة وتحقيق الراحة للمواطنين.
محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور
محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور
محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور
محافظ الشرقية يفاجئ مدينة بلبيس ويأمر بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات..صور
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