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محافظات

الشرقية تستقبل ٣٩ ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء وسداد ١٩٠ مليون جنيه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:31 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إستمرار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح باب التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

واضاف المحافظ أنه تشهد المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية إقبالا كبيرا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناءالعشوائى قبل انتهاء المدة المحددة ، فإستقبلت المراكز التكنولوجيه ٣٩ ألف و ١١٤ طلبًا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناءالعشوائى وتسديد ١٩٠ مليون و٧٠٤ ألف جنيهًا حتى ١٣ اغسطس ٢٠٢٠.

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كلف المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

 مشيرًا إلى إستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الإستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.

ويهيب المحافظ بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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